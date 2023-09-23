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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Vanderbilt Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addressed the media after the Wildcats' 45-28 win over Vanderbilt on Saturday afternoon in Nashville. The Cats improved to 4-0 on the season and 1-0 in the SEC after their win over the Commodores.

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