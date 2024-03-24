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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops Talks UK Pro Day
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Kentucky head coach Mark Stoops talked about the Wildcats' showing at Friday's Pro Day event at the Nutter Fieldhouse.
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