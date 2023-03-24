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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops on UK’s Pro Day, Levis

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addressed the media at the Nutter Fieldhouse on Friday during the Wildcats’ annual NFL Pro Day. Every team in the league was among the visitors to Lexington, thanks in large part to potential first-round quarterback prospect Will Levis.

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