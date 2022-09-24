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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Northern Illinois Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addressed the media after the No. 8 Wildcats' 31-23 win over Northern Illinois on Saturday night at Kroger Field in Lexington.

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