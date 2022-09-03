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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Miami of Ohio Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addresses the media after the Wildcats' season-opening 37-13 win over Miami of Ohio at Kroger Field.

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