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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Media Day 2023

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Entering his 11th season in Lexington, Kentucky head coach Mark Stoops fielded questions Friday during UK Football Media Day at Kroger Field.

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