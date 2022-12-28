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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - MCB Practice 12/28

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addresses the media after Wednesday's practice session in Nashville leading up to the Music City Bowl matchup with Iowa.

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