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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Fan Day Practice

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addressed the media after Saturday’s “Fan Day” practice at the Joe Craft Football Training Center. A large crowd showed up for the Cats’ second day in pads as they prepare for the 2023 season.

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