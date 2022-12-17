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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - UCLA Postgame

Kentucky head coach John Calipari worked the sideline during Saturday's game against UCLA at Madison Square Garden.
Kentucky head coach John Calipari worked the sideline during Saturday's game against UCLA at Madison Square Garden. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

NEW YORK - Kentucky head coach John Calipari addressed the media at Madison Square Garden after the Wildcats' 63-53 loss to UCLA on Saturday in the CBS Sports Classic.

CALIPARI:

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