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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Tennessee Postgame
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Kentucky head coach John Calipari spoke to the media after the Wildcats' 85-81 win over Tennessee on Saturday at Food City Center in Knoxville. The No. 15 Cats closed the regular season with a victory over the No. 4 Volunteers.
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