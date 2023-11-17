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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Stonehill Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media on Friday after the Wildcats' 101-67 win over Stonehill at Rupp Arena. The Wildcats improved to 3-1 on the season after knocking down 17 3-pointers in the blowout.

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JOHN CALIPARI Q&A:

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