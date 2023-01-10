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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - South Carolina Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after a 71-68 loss to South Carolina on Tuesday night at Rupp Arena in Lexington.

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