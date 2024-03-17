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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Selection Sunday Reaction

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari spoke with the media at his home in Lexington on Sunday evening after the Wildcats gathered to hear where they would be traveling for the opening round of the NCAA Tournament. UK earned the No. 3 seed in the South Region and will open the tourney on Thursday in Pittsburgh against No. 14 seed Oakland, the champion of the Horizon Conference.

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