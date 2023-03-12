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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Selection Sunday Q&A

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari met with the local media on Sunday evening to discuss the Wildcats’ bid to the NCAA Tournament, which will begin Friday in Greensboro, N.C., as the 6 seed in the East Region. The Wildcats will face 11th-seeded Providence, which features former UK forward Bryce Hopkins.

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