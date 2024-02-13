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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Ole Miss Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after the Wildcats' 75-63 win over Ole Miss on Tuesday night at Rupp Arena.

KENTUCKY HC JOHN CALIPARI Q&A:

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