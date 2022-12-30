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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Louisville Preview

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media on Friday before the Wildcats' matchup with in-state rival Louisville on New Year's Eve in Rupp Arena.

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