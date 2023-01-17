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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Georgia Postgame

Kentucky head coach John Calipari.
Kentucky head coach John Calipari. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after the Wildcats' 85-71 win over Georgia on Tuesday night at Rupp Arena...

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