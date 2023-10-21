News More News
ago basketball Edit

VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Blue-White Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

HIGHLAND HEIGHTS, Ky. -- Kentucky head coach John Calipari addressed the media after Saturday's annual Blue-White Game, which was held at Truist Arena on the Northern Kentucky University campus in an effort to raise money for ongoing disaster relief efforts in the Bluegrass State.

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}