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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Arkansas Postgame

Kentucky head coach John Calipari shouted instructions to the Wildcats during their 88-79 win on Saturday at Arkansas.
Kentucky head coach John Calipari shouted instructions to the Wildcats during their 88-79 win on Saturday at Arkansas. (Nelson Chenault/USA Today Sports)
Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after the Wildcats' 88-79 win over Arkansas on Saturday afternoon in the regular-season finale at Fayetteville... 

KENTUCKY HEAD COACH JOHN CALIPARI Q&A:

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