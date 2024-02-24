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VIDEO: Kentucky HC John Calipari - Alabama Postgame

Kentucky head coach John Calipari applauded his team's play during Saturday's 117-95 win over No. 13 Alabama.
Kentucky head coach John Calipari applauded his team's play during Saturday's 117-95 win over No. 13 Alabama. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after the Wildcats' 117-95 blowout of No. 13 Alabama on Saturday afternoon at Rupp Arena... 

KENTUCKY HC JOHN CALIPARI Q&A:

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