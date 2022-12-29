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VIDEO: Kentucky DC Brad White - Music City Bowl Practice 12/29

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky defensive coordinator Brad White addressed the media after Thursday's practice for the Music City Bowl in Nashville.

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