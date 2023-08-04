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VIDEO: Kentucky DC Brad White - Media Day 2023

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Cats Illustrated's Jeff Drummond was on hand for Kentucky's annual football media day event held on Friday.

Here's what defensive coordinator Brad White had to say going into his fifth fall camp in his position.V

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