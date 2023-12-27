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VIDEO: Kentucky DC Brad White - Gator Bowl Practice 12/27

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky defensive coordinator Brad White addressed the media after Wednesday's practice session in Jacksonville, Fla., as the Wildcats prepare to take on Clemson in the Gator Bowl.

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