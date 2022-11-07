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VIDEO: Kentucky Coach John Calipari - Howard Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari talks about the Wildcats' 95-63 win over Howard University on Monday night at Rupp Arena in the season opener.

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