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VIDEO: Kentucky Asst. Coach KT Turner previews Florida matchup

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach KT Turner met with the local media on Tuesday to break down the Wildcats' upcoming matchup with Florida.

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