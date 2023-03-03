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VIDEO: Kentucky Asst. Coach Bruiser Flint Previews Arkansas

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Bruiser Blint met with the local media via Zoom press conference on Friday to preview the Wildcats' regular-season finale coming up Saturday at Arkansas.

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