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VIDEO: John Calipari Previews Cats' NCAA Opener

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media on Wednesday ahead of the Wildcats' first-round matchup with Oakland in the NCAA Tournament South Region at PPG Paints Arena in Pittsburgh.

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