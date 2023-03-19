News More News
{{ timeAgo('2023-03-19 17:45:38 -0500') }} basketball Edit

VIDEO: Jacob Toppin - NCAA East Region Postgame - Kansas State

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky senior forward Jacob Toppin spoke in the Wildcats' locker room after they were eliminated from the NCAA Tournament by Kansas State on Sunday in the second round at Greensboro, N.C.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}