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VIDEO: DJ Wagner against Northwood

Justin Rowland • CatsIllustrated
Publisher
@RowlandRIVALS
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.

We're getting new video of Kentucky signees from this past high school basketball season, and there's more DJ Wagner action to roll out.

In a 60-35 Camden, N.J., win against Pittsboro (N.C.) Northwood, Wagner scored 22 points (8/17 FG) with five rebounds, an assist, two steals, and two turnovers. He shot 4/10 from long range.

Here's all the action to see how he fared in the context of the game.

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