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VIDEO: Chin Coleman talks Cats as they prepare for Vandy

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Chin Coleman met with the media on Monday to discuss the Cats' preparation for a road game at Vanderbilt on Tuesday night.

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