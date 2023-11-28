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VIDEO: Cats Talk Win over Miami in ACC-SEC Challenge

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky Wildcats Reed Sheppard, Justin Edwards, and Antonio Reeves talk about their 95-73 win over No. 8 Miami on Tuesday in the ACC-SEC Challenge at Rupp Arena.

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