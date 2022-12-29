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VIDEO: Cats Talk Prep for Music City Bowl matchup with Hawkeyes

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky outside linebacker JJ Weaver and wide receiver Dane Key answered questions from the media after Thursday's practice for the Music City Bowl in Nashville.

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