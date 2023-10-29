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VIDEO: Cats Talk Loss To Tennessee

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Devin Leary, Dane Key, and D'Eryk Jackson talked to the media after the Wildcats' 33-27 loss to Tennessee on Saturday night at Kroger Field.

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