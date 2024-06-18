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VIDEO: Cats Talk Loss to A&M at CWS

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The Kentucky Wildcats took questions about their 5-1 loss to Texas A&M after Monday's College World Series matchup at Charles Schwab Field in Omaha, Neb.

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