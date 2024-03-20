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VIDEO: Cats Talk Beginning NCAA Path in Pittsburgh

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

When Kentucky opens NCAA Tournament play on Thursday night in Pittsburgh, the Wildcats' head coach, senior center/forward Tre Mitchell, and sophomore swingman Adou Thiero will all be on the big stage in the city in which they were raised. On Wednesday, they spoke with the media about their emotions on the eve of facing Oakland in the first round at PPG Paints Arena.

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