PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
VIDEO: Cats Talk Beginning NCAA Path in Pittsburgh
Jeff Drummond
•
CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
When Kentucky opens NCAA Tournament play on Thursday night in Pittsburgh, the Wildcats' head coach, senior center/forward Tre Mitchell, and sophomore swingman Adou Thiero will all be on the big stage in the city in which they were raised. On Wednesday, they spoke with the media about their emotions on the eve of facing Oakland in the first round at PPG Paints Arena.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2tlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy92aWRlby1jYXRzLXRhbGstYmVnaW5uaW5nLW5jYWEtcGF0aC1p
bi1waXR0c2J1cmdoIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBz
ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9j
dW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFz
eW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJz
aW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNp
b24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3Mu
anMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwog
IH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRw
czovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2
OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmtlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdz
JTJGdmlkZW8tY2F0cy10YWxrLWJlZ2lubmluZy1uY2FhLXBhdGgtaW4tcGl0
dHNidXJnaCZjNT0yMDIyNzMzMTA3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIg
Lz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==