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VIDEO: Cats Preview Senior Night

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky seniors Antonio Reeves, Kareem Watkins, Brennan Canada, and Tre Mitchell talk about their emotions as they prepare to play at Rupp Arena for the final time in their college basketball careers. The Wildcats wrap up the home schedule against Vanderbilt on Wednesday night at 9 p.m. ET.

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