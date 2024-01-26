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VIDEO: Cats Preview Matchup with Arkansas

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky will be seeking to bounce back from a stunning 79-62 loss at South Carolina when the No. 6 Wildcats travel to Fayetteville, Ark., for a clash with the Razorbacks on Saturday. UK's Tre Mitchell and Aaron Bradshaw spoke with the media on Friday ahead of their trip to Arkansas.

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