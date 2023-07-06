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VIDEO: Cats' Onyenso, Burks, Edwards on Prep for Canada Trip

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Ugonna Onyenso, Jordan Burks, and Justin Edwards met with the local media on Thursday to discuss the Wildcats' summer workouts and upcoming trip to Toronto, Canada, for the 2023 GLOBL Jam event. The Cats will be playing three exhibition games north of the border representing the United States against teams from Canada, Germany, and Africa.

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