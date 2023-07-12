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VIDEO: Calipari - GLOBL Jam Kentucky-Germany Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after the Wildcats' 81-73 win over Germany on Wednesday afternoon in the opening game of the 2023 GLOBL Jam event in Toronto, Canada.

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