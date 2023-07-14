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VIDEO: Calipari Canada Postgame - GLOBL Jam Game 2

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari addressed the media after the Wildcats' 93-69 win over Canada on Thursday night at GLOBL Jam in Toronto. The Cats earned a spot in the gold medal game by beating their second straight opponent in the round-robin event.

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