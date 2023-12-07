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VIDEO: Bradshaw, Edwards Talk Return to Philly for Penn Matchup

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky freshman center Aaron Bradshaw and freshman forward Justin Edwards spoke to the media on Thursday about their upcoming return home to Philadelphia for a matchup with Penn.

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