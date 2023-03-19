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VIDEO: Antonio Reeves - NCAA East Region Postgame - Kansas State

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky senior guard Antonio Reeves talked about a heartbreaking loss to Kansas State on Sunday in the second round of the NCAA Tournament in Greensboro, N.C. Reeves struggled to find his shooting touch in the 75-69 loss, finishing 1-for-15 from the field and not making a shot until the final minute of the game.

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