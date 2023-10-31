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VIDEO: Antigua Previews Cats' Second Exhibition Game

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Orlando Antigua addressed the media on Tuesday ahead of the Wildcats' second and final exhibition game on Thursday against Kentucky State at Rupp Arena.

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