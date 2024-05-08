PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
UK offers in-state athlete from Bryan Station
Justin Rowland
•
CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Vince Marrow stopped by Lexington (Ky.) Bryan Station this week and gave some good news to one of the players at the school.UK's recruiting ace extended an offer to Class of 2027 athlete Jordan Has...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2tlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy91ay1vZmZlcnMtaW4tc3RhdGUtYXRobGV0ZS1mcm9tLWJyeWFu
LXN0YXRpb24iLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6
ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDog
JypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRmtlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdWst
b2ZmZXJzLWluLXN0YXRlLWF0aGxldGUtZnJvbS1icnlhbi1zdGF0aW9uJmM1
PTIwMjI3MzMxMDcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2Ny
aXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK