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Top BYU Players Not In the Portal
David Sisk
•
CatsIllustrated
Staff Writer
We looked Saturday morning at two former BYU players who are now in the transfer portal. Dallin Hall and Aly Khalifa played for Mark Pope who is now the new Head Coach at the University of Kentucky...
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