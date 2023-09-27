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Three-star ATH Elijah Groves loving his status with Kentucky

Sean Williams • Rivals.com
National Recruiting Analyst

Committed since July 1st, three-star athlete Elijah Groves goes in-depth on his relationship with Kentucky's staff and when he'll be back in Lexington throughout the fall.

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