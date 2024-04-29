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Take Two: What Carr means for Kentucky
Justin Rowland
•
CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Another piece of the puzzle that is Kentucky's next basketball roster is now in place following a decision from Wake Forest forward Andrew Carr.You can find plenty on that here at Cats Illustrated,...
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