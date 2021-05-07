CatsIllustrated - Scouting Alex Afari

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football
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Scouting Alex Afari
Justin Rowland
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CatsIllustrated
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Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
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