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basketball
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Sahvir Wheeler explains why Kentucky is a finalist
David Sisk
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CatsIllustrated
Staff Writer
There may be a current point guard shortage on the Kentucky roster, but John Calipari and his coaching staff are working long and hard to remedy that problem. The Cats are trending at best and seem...
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