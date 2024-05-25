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Rivals100 DB Martels Carter picks Kentucky
Justin Rowland
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CatsIllustrated
Publisher
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.
Kentucky landed the player who may be regarded as the crown jewel of its 2025 class this weekend when Martels Carter Jr picked the program.It's a huge recruiting win for Mark Stoops and recruiting ...
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